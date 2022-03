"Zakaz mówienia o aborcji". Skandaliczny projekt Kai Godek

- Kaja Godek żyje w oderwaniu od rzeczywistości. Wygląda na to, że z sentymentem wspomina rumuńskie rządy Ceausescu (Nicolae Ceausescu, były prezydent Rumunii, dyktator - przyp. red.), bo tylko do tego można porównać jej działania. Nie sądzę, że zniechęci przez to ludzi do dalszego pomagania i informowania. Wszyscy widzimy, co stało się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kobiety dzielą się swoimi przeżyciami, coraz więcej rozmawiamy o aborcji - komentuje w rozmowie z WP Kobieta.