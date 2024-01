Poczuj się naprawdę sobą. Jak skomponować garderobę, która podkreśli naszą osobowość?

To, w jaki sposób nasze ubrania wpływają na nasz wizerunek w oczach innych, najlepiej podsumowuje powiedzenie "jak cię widzą, tak cię piszą". Ma ono jednak także drugą stronę – to, jak same siebie widzimy, wpływa na to, jak siebie "piszemy", czyli na nasze samopoczucie. Nasz styl jest tu zatem nie tylko sposobem na komunikowanie się ze światem, ale też nośnikiem naszych emocji i samopoczucia oraz – nierzadko – pancerzem i dodatkowym źródłem energii. Czy to outfit w stylu "power dressing", czy też set stworzony w duchu "color blocking", nasze ubrania mówią za nas i do nas. Sama przyznasz, że inaczej czujesz się w eleganckiej garsonce, a inaczej w miękkim dzianinowym swetrze i to, jak czujesz się w ubraniu, wpływa na to, jak podchodzisz do otaczającej cię rzeczywistości.