Pojechała do Rosji. Mówi, co przeraziło ją najbardziej

Tak, wracam, a nie idę do więzienia. Najgorsze jest poczucie, że człowiek nie ma żadnych praw – dokumenty zostały skonfiskowane, siedzi się w ciasnym boksie i nie można zrobić nic. Zabrano mnie jednak z tego boksu. Szliśmy dokądś w śniegu po przygranicznej ziemi niczyjej, przekazywano mnie kolejnym strażnikom. Pytałam, dokąd idziemy, ale słyszałam, że trzeba czekać. Byłam przerażona; to byli uzbrojeni ludzie, tam były psy, pierwsza w nocy, wszędzie latarki. Przeraziłam się, że z tą deportacją to może być ściema. Doprowadzili mnie do zdezelowanego samochodu osobowego, w którym siedziało trzech bardzo podejrzanych mężczyzn, i powiedzieli, że mam do niego wsiadać. Odpowiedziałam, że nie chcę. Oni na to, że muszę. Jak to usłyszałam, zaczęłam myśleć: może rzucić się do ucieczki? Ale strażnicy mieli moje dokumenty. I broń. Nie miałam szans, więc potulnie jak baranek wsiadłam do samochodu.