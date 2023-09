Katastrofa demograficzna w Rosji. Najmniej dzieci od 1945 roku

Krach demograficzny w Rosji przyspiesza także wojna w Ukrainie - zauważa Bloomberg. Agencja cytuje rosyjskiego demografa, Igora Jefremowa z Instytutu im. J. Gajdara, który podkreśla, że do połowy 2024 roku liczba urodzeń może spaść do 1 miliona, zaś współczynnik dzietności do 1,2.