Perełka na wesele. Sukienka aktorki nie ma sobie równych

Czy warto kierować się obowiązującymi trendami? Moda zmienia się z sezonu na sezon. W przyszłym roku sukienka będzie już passé , a przecież nie o to chodzi. W tym wypadku sprawdzi się ponadczasowa klasyka. Aneta Zając , aktorka znana m.in. z serialu "Pierwsza miłość", zaprezentowała się w dwóch kreacjach, które sprawdzą się nie tylko na wesele, ale i na co dzień. "Ładne te sukienki " - czytamy w komentarzach.

W jednym z ostatnio opublikowanych postów pokazała się w trzech różnych stylizacjach, które doskonale sprawdzą się na wesele. Aktorka zaprezentowała kobiece i zwiewne kreacje w różowym kolorze. Pierwsza sukienka sięga do kostek. Podkreśla talię i biust, a jednocześnie zakrywa brzuszek.

Mogłoby wydawać się, że jest zachowawcza, jednak nie daj się zwieść pozorom. Kwiatowy print optycznie wysmukla sylwetkę i daje duże pole do stylizacji. Można zestawić ją z elegancką biżuterią i szpilkami, a w wersji casualowej - z jeansową kataną i trampkami.

Druga kreacja to sukienka typu maxi o kroju oversize. Mimo to jest bardzo kobieca -podkreśla obojczyki i ramiona. Sprawdzi się zarówno przy bardzo szczupłej, jak i nieco większej sylwetce.

Z powodzeniem można włożyć ją na wesele, jak i na urodziny, komunię czy randkę. To jedna z tych kreacji, którą można nosić nie tylko od święta, ale i na co dzień. "Pięknie", "Ślicznie wyglądasz, "Kobiecość w pełni kobiecości" - czytamy w komentarzach.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!