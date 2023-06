Pokazała zdjęcie znad wody. Teraz odpowiada zgorszonym

Użytkownicy Twittera natychmiast skomentowali jej postawę: "(...) pisze o Bożym Ciele i publikuje zdjęcie z odkrytymi ramionami. To jest brak szacunku do religii oraz Boga", "Zdjęcie adekwatne do tematu", "Pani potrafi dodać wpis bez swojego zdjęcia?," Zdjęcie idealne na to święto, gratulacje". Warto przypomnieć, że Schreiber przeszła niedawno operację nosa. Internauci uszczypliwie skomentowali i to - "Boski nosek", "Ciąg dalszy chwalenia się nowym nosem".