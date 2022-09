Pokrusz kasztany i wrzuć do pralki. Nie spodziewasz się efektu

Chcesz mieć większą ilość płynu do prania? Przygotuj granulat z kasztanów

Płyn do prania z kasztanów nie nadaje się do długiego przechowywania. Możemy go trzymać w lodówce maksymalnie trzy dni. Jeśli chcemy przechować go przez dłuższy czas, możemy zastosować prosty trik. Wystarczy zebrać większą liczbę kasztanów, a następnie je wysuszyć i przygotować z nich granulat, z którego będziemy mogli przygotowywać płyn do prania.