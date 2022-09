Jak prać kolorowe skarpetki, by nie wyblakły? Użyj produktu z kuchennej szafki

Sposoby na ekologiczne pranie

Wiele osób rezygnuje z chemicznych detergentów, które często dodawane są do prania. Zamiast tego, decydują się na domowe środki czyszczące. Jednym z nich jest stosowanie sody oczyszczonej lub octu. Dodanie ich do prania pozwala wywabić brud i usunąć szybko nieprzyjemny zapach. Kolejnym sposobem jest pranie odzieży w kwasku cytrynowym. Należy jednak pamiętać, że ma on właściwości wybielające i nie sprawdzi się do odświeżenia kolorowych ubrań, również skarpetek.