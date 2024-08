Jest zakazana w wielu krajach. Polacy piją ją litrami

Herbata to jeden z najpopularniejszych i zarazem najstarszych napojów na świecie. Możemy wybierać spośród setek różnych rodzajów i smaków. Nie każdy wybór jest jednak dobry dla zdrowia.

W składzie takich herbat znajdują się wyłącznie same zioła, takie jak: głóg, kłącze kurkumy, kłącze imbiru, mięta, kminek, lukrecja, senes, skrzyp czy skorzonera. Te trzy ostatnie wykazują silne działanie przeczyszczające i odwadniające. Częste picie takiego naparu może zaburzyć gospodarkę wodno-elektrolitową.

Po kilku dniach herbacianej kuracji można nieco stracić na wadze, jednak te kilogramy to nie tłuszcz, a woda. Herbatka odchudzająca nie ma nic wspólnego z prawdziwym odchudzaniem. Z kolei napary poprawiające trawienie rozleniwiają jelita i mogą wywołać silny ból brzucha.

Mieszanki zawierające senes czy żywokost zostały zakazane w Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Żywokost to roślina z rodziny ogóreczników. Stosowana zewnętrznie przyśpiesza gojenie ran i leczy trądzik, jednak spożywana w formie naparu może uszkodzić wątrobę.

Z kolei senes to krzew znany jeszcze w czasach starożytności. Traktowano go jako remedium na zaparcie. Spożywany w za dużych ilościach powoduje silny ból brzucha, nudności i problemy z jelitami. Osoby cierpiące na dolegliwości ze strony układu pokarmowego powinny ich unikać.

