Nałóż na stopy na całą noc. Rano będą nie do poznania

Wiosna i lato to czas, kiedy wiele osób chce lepiej zadbać o swoje stopy. Sposobów na to na szczęście nie brakuje, a jednym z nich są domowe skarpetki złuszczające. Wystarczy połączyć cztery składniki i gotowe!

Lato nadchodzi wielkimi krokami. Jeżeli chcemy jeszcze lepiej zadbać o nasze stopy, nie musimy kupować specjalistycznych i drogich produktów. Istnieje wiele prostych i domowych sposobów, które są nie tylko skuteczne, ale także bardzo tanie.

Domowe skarpetki złuszczające

Kąpiele, peelingi i kremy to tylko część rzeczy, które możemy wykorzystać, aby nasze stopy wyglądały lepiej. Jednym z najlepszych sposób na to, by przestały być suche i szorstkie, są jednak domowe skarpetki złuszczające. Przepis na nie jest bardzo prosty.

Do wykonania domowych skarpetek złuszczających potrzebujemy:

trzech łyżek oliwy z oliwek,

trzech łyżek kwasku cytrynowego,

trzech kropli olejku lawendowego (lub innego, który nie jest zbyt ostry i gryzący),

czterech łyżek kremu z mocznikiem,

folii aluminiowej. Wszystkie składniki należy przełożyć do miski i dokładnie wymieszać. Na umyte i osuszone stopy nałożyć powstałą papkę i owinąć je folią spożywczą. Następnie nałożyć grubsze skarpety z bawełny i pozostawić na stopach do rana. Tuż po przebudzeniu zdjąć skarpety i folię, delikatnie wytrzeć stopy ręcznikiem i wklepać ulubiony krem.

Zabieg z użyciem domowych skarpetek złuszczających można powtarzać nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Przed nałożeniem papki na stopy, poleca się wypróbować ją na mniejszej części skóry, aby sprawdzić, czy nie wywoła niepożądanej reakcji alergicznej.

Domowy peeling do stóp? Sprawdź ten z miodem

Zanim wypróbujemy na stopach skarpetki złuszczające, warto zdecydować się na delikatny i naturalny peeling do stóp. Jednym z najlepszych jest ten z miodem, który posiada liczne wartości odżywcze i bakteriobójcze.

Do stworzenia domowego peelingu do stóp wystarczą dwie łyżki miodu, wymieszane z jedną łyżką oliwy z oliwek w małej misce. Można dodać również kilka kropel soku z cytryny. Stopy dokładnie wymasować razem z peelingiem - szczególnie w miejscach, które najbardziej tego potrzebują. Opis, jak to zrobić krok po kroku znajdziecie tutaj.

