Połączyła trzy najgorętsze trendy sezonu. Aż można dostać oczopląsu

Katarzyna Niezgoda na gali plebiscytu VIVA! People Power najwyraźniej postanowiła nieco zaszaleć ze swoją stylizacją. Bizneswoman zdecydowała się bowiem na look stworzony z aż trzech najgorętszych trendów tej jesieni.

Bazą jej stroju była cekinowa spódnica za kolano, którą na dole wyróżniały efektowne piórka. Możemy w pełni zgodzić się, że tak bogato zdobiony model był doskonałym wyborem na czerwony dywan. Problemem rodzi się jednak w przypadku zestawienia go z innymi, równie strojnymi elementami, na co zdecydowała się właśnie Katarzyna Niezgoda.

Bizneswoman postawiła bowiem na prostą marynarkę, którą przy kieszeniach również zdobiły piórka. Ich kolor był jednak znacznie jaśniejszy od elementów znajdujących się na spódnicy, przez co nieco ze sobą kontrastowały, zaburzając przy tym odbiór całej stylizacji.

Na uwagę zasługują również dodatki, które naszym zdaniem także okazały się być dość nietrafionym wyborem. Katarzyna Niezgoda zdecydowała się bowiem na bordowe czółenka z noskiem w szpic oraz aksamitną torebkę typu pouch w czerwonym kolorze. Różnorodność kolorów, faktur oraz detali sprawiają, że nie wiadomo na co właściwie patrzeć.

