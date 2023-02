Polki mieszkają w Turcji. Mówią, jak wygląda sytuacja na miejscu

- Na szczęście trwało jedynie 10 sekund, choć w takich momentach czas ciągnie się w nieskończoność. Jego siłę oszacowano na 5 stopni w skali Richtera, a my zdążyliśmy się poderwać i dotrzeć do przedpokoju. Mimo wszystko wyszliśmy na zewnątrz, pukając po drodze do sąsiadów i ewakuowaliśmy się na wieś, gdzie siedzieliśmy w 20 osób w jednym pokoju. Dopiero po komunikatach służb, że jest bezpiecznie, wróciliśmy do domu. A to było tylko 10 sekund, wczorajsze, silniejsze trzęsienie trwało 65 sekund, dlatego zniszczenia są tak rozległe - dodaje.