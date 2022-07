Polki o sytuacji na Sri Lance: Atmosfera jest bardzo napięta

Mówi, że to między innymi rozrzutność rządzących doprowadziła kraj do bankructwa. Wysoka inflacja, sięgająca 54,6 proc. odbija się na codziennym życiu najuboższych Lankijczyków. Magda na dwa miesiące wróciła do Polski. Po powrocie na Sri Lankę była zaskoczona tym, jak ceny podstawowych produktów poszły drastycznie w górę.