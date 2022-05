Polka w Finlandii: Życie nadal płynie tutaj swoim tempem

To bardzo spokojni i zrównoważeni ludzie. Do tego bardzo racjonalni i pragmatyczni. Wszystkie decyzje są przez nich podejmowane bardzo długo. Dotyczy to również fińskiego rządu. Sprawdzane są wszystkie alternatywy, możliwe scenariusze, waży się "za" i "przeciw" i dopiero podejmuje decyzję. W Finlandii nie do pomyślenia są gwałtowne zmiany, jak w Polsce, gdzie w ciągu nocy na szybko przyjmowana jest jakaś nowa ustawa czy rozporządzenie. W Finlandii decyzje są podejmowane na chłodno, z głową. Czasem aż do przesady, bo zdarza się, że temat traci aktualność.