Polskie seniorki zrzucają ubrania. Mają ważny cel

"W odpowiedzi na zarzucenie nam, dojrzałym kobietom braku poczucia wstydu przez Irenę Kamińską-Radomską, odważnie i bezwstydnie pozwalam sobie na pokazanie ciała i odpowiadam poetycko, co o tym myślę. (...) Piszcie co wy na to i wrzucajcie w komentarzu wasze "bezwstydne" fotki. Nasze ciało to nasze życie" - napisała Mądra Babcia.