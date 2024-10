Polki często zakładają tak rajstopy. Nie wiedzą, że to duży błąd

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni wiele kobiet sięga po sprawdzoną, choć tylko pozornie skuteczną metodę walki z zimnem – noszenie rajstop pod spodniami. Nie zawsze jednak gwarantują one dodatkową ochronę przed chłodem.

Okazuje się, że ta powszechna praktyka może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Dlaczego? Kluczowe znaczenie ma rodzaj materiału, z którego wykonane są rajstopy.

Większość rajstop dostępnych na rynku produkowana jest z syntetycznych włókien, takich jak nylon, lycra czy elastan. Te materiały mają jedną poważną wadę – niemal całkowicie blokują przepływ powietrza. Oznacza to, że choć wydaje się, że dodatkowa warstwa zapewni nam ciepło, w rzeczywistości syntetyczne rajstopy mogą przynieść uczucie chłodu.

Rajstopy nie przepuszczą bowiem ciepłego powietrza, które wytwarza się między nimi a spodniami, co prowadzi do sytuacji, w której zamiast ogrzewać, zatrzymują wilgoć, tworząc nieprzyjemny chłód.

Rozwiązanie jest proste – wybierajmy naturalne materiały. Bawełniane rajstopy to doskonała alternatywa, ponieważ bawełna jest tkaniną oddychającą. Pozwala na swobodny przepływ powietrza, jednocześnie skutecznie izolując przed zimnem. Inną opcją są rajstopy wełniane, które również charakteryzują się świetnymi właściwościami termicznymi.

Co więcej, bawełniane rajstopy minimalizują ryzyko powstawania podrażnień czy uczuleń, na które wiele osób jest narażonych przy noszeniu syntetyków. Są również bardziej przyjazne dla skóry, zwłaszcza podczas długotrwałego noszenia.

