Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 6 prezentyprezentporadnik kupującegoportfelportfelezakupowe inspiracje Magdalena Tatar 57 min. temu Portfel dla niej i dla niego. Elegancki dodatek i prezent na ostatnią chwilę Zgrabny, kompaktowy, elegancki – idealny portfel właśnie taki jest. Jeśli dodatkowo to towar dobrej marki i zapakujemy go w eleganckie pudełko – mamy upominkowy hit. Dla was przygotowaliśmy przegląd inspiracji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Elegancki portfel może mieć wiele praktycznych przegródek (iStock.com) Pojemne portfele – najpiękniejsze inspiracje Ci, którzy lubią mieć przy sobie dużo drobiazgów, gotówkę, karty, kupony i wszystko to, co czasem nosimy w portfelu, docenią pojemne modele z kilkoma rodzajami przegródek. Kieszeń na banknoty i np. większe paragony, zapinane na zatrzask lub suwak miejsce na bilon, przegrody i przegródki na karty i zdjęcie chłopaka lub dzieci. Wszystko to znajdzie swoje miejsce w dobrym portfelu. Prezent ze względu na przydatność, niewielkie wymiary i fakt, że korzysta z nich większość ludzi, jest jednym z dobrych prezentów. Nawet jeśli w chwili otrzymania podarunku bliska nam osoba ma nowy, ładny portfel i zbyt szybko go nie będzie wymieniać, prezent można schować do szuflady – klasyczne modele szybko z mody nie wyjdą. Portfel jest też jednym z upominkowych pewniaków z kategorii "last minute". Jeśli brakuje ci upominku dla kogoś, ten typ prezentu znajdziesz zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Lakierowana czerwień, kolor paproci, a może róż? Najczęściej kupujemy czarne, granatowe lub brązowe portfele. Takie modele pasują do wszystkiego. Nieco więcej odwagi trzeba, aby wybrać model kolorowy lub bogato zdobiony. Bajecznie kolorowe portfele Desigual to propozycja dla artystycznej duszy i kogoś, kto kocha nasycone kolory, z kolei nabijane ćwiekami i z licznymi nabijkami i suwakami produkty Guess, LOVE MOSCHINO czy Versace zachwycą każdego, kto lubi odrobinę połyskujących dodatków. Zaletą efektownego portfela jest to, że nawet jeśli nie jesteśmy entuzjastami krzykliwych stylizacji, fantazyjnych zestawień wzorów i kolorów oraz najnowszych trendów, ten niewielki dodatek pokazujemy sporadycznie. Jakiego portfela nie kupuje się na prezent? Mniej eleganckie modele lub efektowne, duże i kolorowe portfele niekoniecznie sprawdzą się jako upominek. Większość modeli odbiegających od klasycznej stylistyki i stonowanych kolorów na upominek to niestety ryzykowny wybór, chyba że dobrze znamy gust osoby, którą chcemy obdarować. Skórzane i zamszowe w przemyślanej kolorystyce będą się nadawać lepiej. Przyjmuje się, że kobietom bardziej pasują jasne, a mężczyznom ciemne, ale uniwersalne modele w stonowanej szarości to też dobry wybór. Nie narób sobie wstydu Elegancja tkwi w prostocie i dobrze zgranych z całością detalach. Wrażenie starannego, schludnego ubioru można skutecznie popsuć, wyjmując np. w restauracji z torebki zwykły, tani portfelik. O tych dodatkach (podobnie jak o pozostałej galanterii i dodatkach) mówi się, że świadczą o noszącej je osobie także wtedy, kiedy reszta stroju to prosta sukienka. Nawet dodatki ze skóry, które uchodzą za luksusowe, nie muszą być widoczne, aby budować nasz pozytywny wizerunek. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne