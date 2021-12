Poruszający apel aktywistki Anny Alboth. "Co znowu musi się stać"

Aktywistka podkreśla, że pomimo pięknych tradycji świątecznych, często daleko nam do prawdziwej solidarności i człowieczeństwa. "Decyzje podejmowane są na podstawie 'poczucia bezpieczeństwa'. Karmione są antyimigracyjnymi narracjami. W pełni się w to włączamy, pozwalając ludziom umierać. Jak to możliwe, że tak szybko to nastąpiło? I co znowu musi się stać" - zastanawia się Alboth.