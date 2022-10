Porządki bez szkodliwej chemii. Odkryj nowy wymiar sprzątania

Woda w postaci gorącej pary "wślizguje się" pod brud, oddzielając go od czyszczonej powierzchni. Następnie do gry wchodzi specjalna dysza zbierająca brud. Z jednego litra wody powstaje 1700 l pary wodnej. Do parownicy dołączone są różne końcówki nazywane dyszami. Ta przypominająca mopa pozwoli wyczyścić podłogi, dysza do detali pozwoli wyczyścić np. fugi, armaturę ze stali nierdzewnej i elementy chromowane. Dodatkowo można na nią nałożyć specjalną szczotkę, która pomoże uporać się z uporczywymi zabrudzeniami.