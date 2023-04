Posadź w ogrodzie. W mig zapomnisz o kleszczach

Zasadź to w swoim ogrodzie. Kleszcze uciekną gdzie pieprz rośnie

Kleszcze chowają się za liśćmi na krzewach i w wysokich trawach. Dlatego też uwielbiają przebywać w ogrodach. Jeśli uprawiasz ogród bądź działkę, jesteś osobą szczególnie narażoną na atak wygłodniałego pajęczaka. Co prawda nie da się całkowicie wyeliminować kleszczy, za to można je odstraszyć, zwłaszcza z określonego terenu. Wystarczy zasadzić kilka roślin, których zapachu kleszcze po prostu się boją. Co to za rośliny?