Przyciąga kleszcze niczym magnes. Nie używaj przed spacerem

Nie stosuj tego przed wyjściem na spacer

Kleszcze, zanim zaatakują, zwykle przemieszczają się po ubraniu w poszukiwaniu miejsca, w które mogłyby się wbić. Dlatego też, zanim przyjdą upały, warto nosić bluzy z długim rękawem i spodnie z długimi nogawkami, by uchronić się przed ugryzieniem. Niestety, często to nie wystarczy. Duża część osób tuż przed wyjściem z domu używa czegoś, do czego kleszcze lgną niczym ćma do światła.