Postaw pusty słoik w łazience. "Metoda kubeczkowa" robi furorę

Jak przygotować miksturę do mycia głowy? Wystarczy, że umieścimy niewielką ilość szamponu w słoiku i dodamy do niego wodę. Następnie musimy dokładnie zakręcić słoik i mocno nim wstrząsnąć aż do uzyskania piany. Gotową miksturą możemy bez obaw umyć włosy tak jak zwykle (pamiętajmy jednak, by nie używać do tego gorącej wody).