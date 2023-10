Powszechny błąd Polek. Chodzi o nakładanie odżywki

Jak odpowiednio dbać o włosy?

Skoro już wiemy, czego nie robić, to teraz przyszedł czas na wskazówki dotyczące nakładania odżywki do włosów. Jeśli chcesz, żeby kosmetyk jak najlepiej spełnił swoje zadanie, to zainwestuj w plastikowy grzebień z rzadkimi ząbkami i dokładnie wczesz produkt w kosmyki zamiast aplikować go dłońmi. Zapewniamy, że efekt będzie zadowalający. Oprócz odżywki pamiętaj o nakładaniu maski mniej więcej raz w tygodniu i aplikowaniu produktów termoochronnych.