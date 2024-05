Postaw w kuchni. Tak pozbędziesz się robaków z domu

Jak się okazuje robaków z domu można się pozbyć naturalnymi sposobami, bez chemii i detergentów. Sposoby są skuteczne, a do tego tanie. Warto wypróbować każdy z nich.

Julia Koczaska od ośmiu lat sprząta bez chemii. Na Instagramie prowadzi swój profil, dotyczący tej tematyki i radzi internautom, jak utrzymać czystość w domu bez użycia sklepowych specyfików. W jednym z ostatnich filmików zdradziła swoje patenty na pozbycie się robaków z domu. A wiadomo, że wraz z letnim sezonem pojawiają się muszki owocówki, często też mrówki i pająki wdzierają się do naszych mieszkań. Warto więc wiedzieć, jak szybko pozbyć się insektów.

Mole rozmnażają się szybko, a walka z nimi może okazać się długa, gdyż przejrzeć trzeba naprawdę każdy zakamarek i produkt spożywczy w kuchennej szafce. Jeśli zauważymy robaki, trzeba koniecznie wyrzucić zawartość szafek, a przestrzeń dokładnie umyć. Mole to brązowo-szare owady, które osiągają wielkość około 1 cm. Żywią się mąką, żarnami zbóż czy orzechami, dlatego zwykle zamieszkują szafki z tego typu produktami. Najczęściej do domu przynoszone są ze sklepu razem z zakupami. Pamiętajmy, że mole nie znoszą niektórych zapachów, dlatego w szafkach można umieść liście laurowe, ziele angielskie czy waciki nasączone cytrusowym lub waniliowym aromatem.

Wystarczy kilka kropel i tłuszcz zniknie. To najlepszy sposób na czysty okap

Wystarczy kilka kropel i tłuszcz zniknie. To najlepszy sposób na czysty okap

Zapachem, którego nie cierpią mrówki jest cynamon. Warto więc użyć np. laski cynamonu do walki z insektami. Możemy wykorzystać też sproszkowanej przyprawy i rozsypać ją na szlaku mrówek.

Choć pająki nie są groźne, dużo osób ma do nich uraz, a wręcz boi się ich. Do walki z pająkami sprawdzą się różnego rodzaju aromaty - miętowy, cynamonowy, cytrynowy i eukaliptusowy. Nasączone waciki umieszczamy np. przy oknie lub za drzwiami. Można też umyć podłogę wodą z odrobiną aromatu. Zapach w domu na pewno będzie przyjemny, a pająki niezbyt chętne do odwiedzin.