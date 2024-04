Wysyp na chwasty. Mlecze "wypali" aż do korzeni

Jak się pozbyć chwastów? Posyp tym trawnik

Chwasty można usuwać w sposób mechaniczny, wyrywając je ręcznie, ale jest to metoda pracochłonna i nieskuteczna. Trzeba je bowiem usunąć wraz z całym korzeniem, co nie zawsze się udaje. Wykopując mlecze, zniszczymy trawnik. Pomocne może się okazać częste koszenie murawy (do wysokości około 4 cm), co utrudni wegetację chwastów, które z czasem same wyginą – to z kolei bardzo długotrwały proces.