Posadź zamiast trawnika. Naturalna łąka szybko zachwyci

Rosną przy drogach i w parkach

Kolejną rośliną jest kurdybanek, który często uważany jest przez Polaków za chwast. Ma on jednak specjalne miejsce w medycynie ludowej, a dodatkowo pięknie wygląda. Bluszczyk kurdybanek to roślina wieloletnia, a jego kwiaty są niebieskofioletowe i bardzo drobne. Okres kwitnienia wypada od kwietnia do lipca, a spotkać go można zarówno w parkach, na łąkach jak i w wilgotnych zaroślach czy przy drogach.