Poszła na imprezę w Paryżu. Miała na sobie mini i kabaretki

Kabaretki w centrum uwagi

To jednak nie wszystko! Ewa Farna jest kolejną gwiazdą, która przywraca do łask kabaretki - tym razem cieliste i ujawniające swoją obecność dopiero z bliższej perspektywy. Przez długie lata nie cieszyły się dobrą opinią. Co więcej, chowały się za dnia i wychodziły do świata tylko wieczorową porą. I to w szemranym środowisku. Obecnie wracają do mody i odcinają się od niechlubnej przeszłości.