Potrzyj nią kran. Błyskawicznie pozbędziesz się kamienia

Kamień to nieestetyczny, biały osad, który pojawia się w czajniku, muszli toaletowej, kabinie prysznicowej, a także na kranie. Jak się go pozbyć? Poznaj sposób, który całkowicie eliminuje konieczność używania detergentów.

Kamień powstaje w wyniku wytrącania się soli wapnia i magnezu. Minerały osiadają na armaturze, tworząc nieestetyczny osad. Jak pozbyć się kamienia? Istnieje na to kilka skutecznych sposobów, jednak większość z nich wymaga użycia detergentu.

Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych rozwiązań, wypróbuj poniższy patent. To bezpieczna, skuteczna i ekologiczna metoda, która eliminuje konieczność użycia chemicznych środków czystości.

Zwiń w kulkę i przetrzyj kran. Zapomnisz o kamieniu

Twarda woda to problem w wielu polskich domach. To właśnie w niej znajduje się najwięcej soli wapnia i magnezu, które osadzają na skórze, włosach czy armaturze. Po kilku dniach pojawia się na niej biały bądź brązowy nalot, który nie schodzi nawet przy użyciu gąbki. Jak pozbyć się kamienia z kranu?

Folia aluminiowa to jeden z produktów, który znajduje się w każdym domu. Zwykle używamy jej w kuchni, jednak ma ona znacznie więcej zastosowań. Można wykorzystać ją do prasowania, ocieplania czy ochładzania domu, a także do odkamieniania armatury.

Jak wyczyścić kran folią aluminiową? Zwiń ją w kulkę i zwilż wodą, a następnie potrzyj nią zabrudzoną powierzchnię. Po chwili zauważysz, jak kamień znika z kranu. Nie obawiaj się uszkodzeń — folia nie porysuje stali. Ten patent sprawdzi się także przy czyszczeniu kabiny prysznicowej czy muszli toaletowej.

Folię można wykorzystać także do prania — działa niczym płyn do płukania. Wrzuć ją do wypełnionego bębna i włącz wybrany przez siebie program. Folia zmiękczy wodę, a także zapobiegnie elektryzowaniu tkanin.

Jak pozbyć się kamienia z kranu za pomocą octu?

Innym skutecznym środkiem w walce z kamieniem jest ocet. Wystarczy polać nim kran i odczekać 10-15 minut. Po tym czasie należy przetrzeć go czystą gąbką. Pocieranie nie będzie koniecznie, bowiem kwas skutecznie rozpuści kamień. Jeśli przeszkadza ci zapach octu, możesz zastąpić go kwaskiem cytrynowym. Pamiętaj jednak o tym, aby przed czyszczeniem włożyć rękawiczki.

