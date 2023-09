Powakacyjna regeneracja skóry z NIVEA

Aloes to jeden z najważniejszych składników, których należy szukać w łagodzących produktach do pielęgnacji skóry. Liczne badania naukowe potwierdzają dobroczynne właściwości tej rośliny. Dzięki wysokiemu stężeniu przeciwutleniaczy, takich jak beta-karoten, witaminy C i E, poprawia naturalną jędrność skóry i sprawia, że zachowuje długo zdrowy wygląd. Słynie też z właściwości łagodzących podrażnienia, które są zasługą zawartych w nim enzymów. Co więcej kosmetyki z wyciągiem z aloesu przyspieszają także regenerację naskórka. Jego cenne substancje zastosowano w łagodzącym balsamie do ciała NIVEA. To połączenie aloesu z głęboko nawilżającym serum NIVEA, które błyskawicznie się wchłania, nadając skórze zdrowy wygląd.