Powszechny błąd przy pieczeniu sernika. To dlatego nie wyrasta

Druga, równie istotna sprawa to jakość składników. Ser i jajka są tutaj kluczowe. Najlepszy ser to taki, który składa się tylko z sera i ewentualnie, śmietanki. Zbędne dodatki niepotrzebnie rozluźniają konsystencję sernika, przez co wychodzi on za rzadki. Jeśli chodzi zaś o jajka, sięgnij po te z ekologicznego chowu, a jeśli masz możliwość, zaopatrz się w wiejskie jajka.