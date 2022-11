Bomba błonnikowa. Dodaj do ciasta na naleśniki zamiast jajek

Naleśniki z siemieniem lnianym - właściwości zdrowotne

Dodatek siemienia lnianego do naleśników sprawia, że stają się one prawdziwą bombą błonnikową. Jedna łyżka siemienia lnianego dostarcza bowiem aż 3 g błonnika. Co więcej, nasiona siemienia zawierają dwa rodzaje błonnika - rozpuszczalny oraz nierozpuszczalny. Regularne spożywanie siemienia lnianego wspomaga działanie układu trawiennego, pomaga przy nadciśnieniu tętniczy, przyczynia się do obniżenia cukru we krwi, reguluje działanie układu hormonalnego oraz obniża poziom cholesterolu we krwi.