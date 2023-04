Często popełniany błąd. Przy wielkanocnym stole to niedopuszczalne

"Kiełbaska powinna być na tyle miękka, żeby można było ją pokroić łyżką. Jeżeli gospodarzom nie udało się tak jej przyrządzić, to wtedy te dodatki trzeba po prostu pokroić. Nie jestem zwolenniczką wyrzucania jedzenia i wszelkich dobrodziejstw — jeśli któryś ze składników zupy jest za twardy, to wystarczy podzielić go na mniejsze kawałki jeszcze przed wyjściem z kuchni. Wtedy goście nie będą mieli żadnego kłopotu, by to danie zjeść ładnie i wygodnie" - stwierdziła specjalistka.