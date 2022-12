Poznaj idealne biustonosze na mały i duży biust i sprawdź, jaki model będzie tym najlepszym dla ciebie

Zanim zaczniesz się zastanawiać, czy twój biust jest za-jakiś, zadaj sobie pytanie, jaki właściwie rozmiar nosisz. Polki mają tendencję do kupowania staników o za małych miseczkach przy jednocześnie za luźnym obwodzie pod biustem, a to nonsens. Tak "dobrany" stanik nie spełnia bowiem swojej podstawowej funkcji, którą jest podtrzymanie piersi. Dlatego najlepiej od razu chwyć za centymetr krawiecki i zmierz się ciasno w obwodzie tuż pod biustem, a następnie w najszerszym miejscu biustu. Odejmij mniejszy obwód od większego, a otrzymana wartość da ci rozmiar miseczki. Jeśli twój obwód pod biustem waha się pomiędzy rozmiarami, zawsze wybieraj ten ciaśniejszy, a dostosujesz go regulowanym zapięciem. Pamiętaj także, żeby zawsze, gdy stanik się lekko rozciągnie, zapinać go na kolejną, ciaśniejszą haftkę.