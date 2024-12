Pracował z Anną Przybylską na planie "Złotopolskich". Tak ją wspomina

Piotr Szwedes udzielił wywiadu Plejadzie. W jego trakcie padło pytanie o współpracę z Anną Przybylską. Aktor poznał gwiazdę na planie serialu "Złotopolscy". Jak wspomina tamte czasy, a także samą Przybylską? "Wszyscy ją mieli za wyluzowaną i imprezową, a tak naprawdę to była ciepła i rodzinna dziewczyna, dbająca o dzieci i męża" - podkreślił.

Dodał, że Przybylska czasem miała pomysły i uwagi co do scenariusza - zawsze były trafne. To był, oprócz niezaprzeczalnego talentu aktorskiego, powód, dla którego Szwedes zaproponował Przybylskiej rolę w swoim spektaklu.