Ujawniła ostatnie słowa Przybylskiej. "Mam ciarki, jak o tym mówię"

Podczas wywiadu dla serwisu Jastrząb Post Katarzyna Bujakiewicz przyznała, że najbardziej wzruszający moment w filmie "Ania" to ten, kiedy opowiadała o ostatnich słowach, jakie usłyszała od Przybylskiej.

Poznań zajmuje szczególne miejsce w sercu aktorki. To właśnie z tym miastem wiąże się bowiem wiele wspólnych wspomnień Bujakiewicz i Przybylskiej.

