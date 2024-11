Oto co Anna Przybylska wyprawiała w garderobie. "Zdychaliśmy ze śmiechu"

Choć Anna Przybylska zmarła w wieku zaledwie 36 lat, to pozostało po niej mnóstwo wzruszających i zabawnych historii, które jej bliscy wspominają do dziś. Teraz okazało się, co aktorka robiła w garderobie pomiędzy pracą na planie serialu "Daleko od noszy". Jej popisy sprawiały, że wszyscy pokładali się ze śmiechu.