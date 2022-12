Prowadzi salon kosmetyczny. "Klientki potrafią mieć pod paznokciami resztki obiadu sprzed kilku dni"

- Jeśli coś się dzieje, a klient nie skorzysta, robi to na własną odpowiedzialność. Po szantażu jednej z klientek uznałam, że teraz każde zabezpieczenie to konieczność. Groziła mi zszarganiem opinii, choć poinformowałam ją o moich obawach związanych z działaniem kleju, którego użyłam do zabiegu i zaproponowałam, że jeśli coś się będzie działo, to spokojnie może przyjść i poprawimy na nasz koszt. Okazało się, że to ona nie zastosowała się do moich zaleceń, a później oczekiwała zwrotu pieniędzy. Na szczęście po czasie odpuściła - wspomina Katarzyna.