Zatrudniła się jako spawaczka. Taką propozycję złożył jej brygadzista

Niestety osoba, która wtedy mi pomogła, jak się później okazało, nie zrobiła tego bezinteresownie i chciała wykorzystać moją sprawę do wewnętrznych rozgrywek. Gdy nie postulowałam za wyrzuceniem zgłoszonego brygadzisty, dotychczas pomocny kierownik starał się uprzykrzyć mi życie, każąc mi wracać pod koniec dnia do zakładu, żeby wyłączyć maszynę, czy wysyłając mnie np. do pracy ze szlifierką, po której ręce drętwieją i spawanie nie idzie tak dobrze, więc łatwo się do czegoś przyczepić. Wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę, że to zwykły mobbing, a z tego stresu wyleczyłam się, dopiero pracując za granicą. Teraz jestem pewna swoich umiejętności i już bym sobie nie pozwoliła na takie traktowanie.