Pracują jako pielęgniarki i położne. Przykre, co na co dzień słyszą w pracy

- Przez całe studia miałam praktyki w jednym szpitalu, jednak do pracy poszłam już do innego. Choć placówki dzieliło niecałe 20 km, to przepaść mentalna była ogromna. Później zdarzały się osoby, które głównie wytykały nam błędy, choć same robiły gorsze, to jednak w drugim szpitalu można już było zauważyć zespołowe podejście do pracy, a nie na zasadzie: "Jestem lekarzem, wiem lepiej, więc masz mnie słuchać, a nie gadać". Choć to przecież położna czy pielęgniarka przebywa z tym pacjentem częściej - wspomina ze smutkiem.