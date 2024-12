Pranie będzie pachnieć jak marzenie. Wlej łyżeczkę do pralki

Najlepiej, by pranie suszyło się na delikatnym wietrze, na słońcu, tak by później po prostu pachniało świeżością. Niestety, zwykle można o tym tylko pomarzyć. Zamiast załamywać ręce, warto wypróbować naturalny płyn do płukania tkanin. Dzięki niemu wspaniały zapach utrzyma się na długo.