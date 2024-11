Naciśnij i wyjmij z pralki. Wypłynie cały brud

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Regularne czyszczenie pralki jest kluczowe nie tylko w jej utrzymaniu, ale także w skutecznym praniu. Jeżeli pralka nie pierze już tak dobrze, a ubrania nieprzyjemnie pachną, to znak, że musisz zająć się jedną rzeczą.

Większość osób, które regularnie używają pralki, zapomina niestety o jej czyszczeniu. Jest to jednak ogromny błąd, który może doprowadzić nie tylko do jej zniszczenia i konieczności kupienia nowego sprzętu, ale także niewykonanego właściwie prania.

Wyczyść to miejsce w pralce

Jeżeli pomimo prania z ubrań nie schodzą plamy, a dodatkowo wydziela się z nich nieprzyjemny zapach, to znak, że przyszedł moment na czyszczenie filtra w pralce. Miejsce, w którym zbierają się wszystkie "pozostałości", takie jak włosy czy patyczki, powinno być czyszczone regularnie. Tylko wtedy pranie będzie świeże i pachnące.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wyczyścić filtr? To bardzo prosty proces. Najpierw należy podłożyć pod otwór z filtrem w pralce kilka starych szmatek lub ręczników. Następnie powoli odkręcać filtr tak, aby woda uciekała cienkim strużkiem. Filtr wyjąć dopiero w momencie, kiedy woda przestanie lecieć. Na koniec umyć otwór oraz filtr, pozbywając się "pozostałości".

Czyszczenie bębna, uszczelek i szufladki

Właściciele pralek powinni pamiętać także o czyszczeniu innych miejsc w pralce, takich jak bęben, uszczelki i szufladka.

Czyszczenie bębna można przeprowadzić przy użyciu octu i sody oczyszczonej. Aby usunąć zanieczyszczenia, należy wsypać pół szklanki sody oczyszczonej bezpośrednio do bębna pralki. Do przegródki na proszek lub płyn wlać szklankę octu. Następnie uruchomić pralkę na programie z najwyższą temperaturą. Połączenie to pomoże usunąć osady mineralne, pleśń oraz bakterie, a także zneutralizować nieprzyjemne zapachy.

Uszczelki w drzwiczkach pralki warto przecierać regularnie mieszanką wody i octu lub delikatnym detergentem. Aby to zrobić, zanurz ściereczkę w roztworze wody i octu (1:1) i dokładnie wyczyść wszystkie zakamarki uszczelki. Jeśli w uszczelkach znajdują się trudne do usunięcia zabrudzenia, można skorzystać z miękkiej szczoteczki do zębów.

Szufladki na detergenty można wyciągnąć i umyć w wodzie z sodą oczyszczoną lub płynem do naczyń. Pleśń warto zetrzeć za pomocą starej szczoteczki do zębów.

Zobacz także Wsyp do przegródki na proszek. Fetor z pralki zostanie wspomnieniem

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!