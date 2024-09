Dosyp do płynu do prania. Fetor z pralki pozostanie wspomnieniem

Jak wykorzystać sodę do wyczyszczenia pralki? To bardzo proste. Zacznij od opróżnienia bębna. Otwórz przegródkę na proszek do prania i wsyp do niej 1/2 szklanki sody oczyszczonej. Do komory przeznaczonej na płyn do płukania wlej 1/2 szklanki octu, który podbije jej działanie. Zamknij przegródkę i nastaw pranie o najwyższej możliwej temperaturze. Po zakończonym praniu otwórz drzwiczki, aby bęben mógł całkowicie wyschnąć. Zabieg powtarzaj raz w miesiącu, a brzydki zapach będzie już tylko wspomnieniem.