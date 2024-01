Prawda wielu zaskoczy. Co się dzieje z pieniędzmi z puszek?

Dały się na to nabrać same ekspedientki. - Osobiście wrzuciłyśmy pieniądze, na zachętę, żeby klienci też wrzucali. Przekonało nas zdjęcie dziecka, chore dzieci to coś strasznego - tłumaczyła jedna z pracownic sklepu, w którym przy kasie znalazła się puszka.