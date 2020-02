Premiera nowego filmu Patryka Vegi. Żona reżysera pozuje na ściance

We wtorek odbyła się długo wyczekiwana premiera nowego filmu "Bad Boy” Patryka Vegi. Na ściance, wśród gwiazd produkcji, nie zabrakło żony reżysera. Katarzyna Słomińska pozowała z mężem. Oboje wystąpili w stonowanych stylizacjach. Postawili na elegancką czerń, do tego luksusowe dodatki.

Patryk Vega wybrał czarny garnitur z delikatnym kwiatowym wzorem, do tego sportowe buty, typu ugly shoes i czapkę z daszkiem. Trzeba przyznać, że żona Patryka Vegi, która towarzyszyła mu na ściance, prezentowała się bardzo elegancko. Mała czarna z koronkowym wykończeniem, wysadzane kamieniami szpilki w jasnym kolorze i torebka Chanel, która dopełniła stylizację i nadała charakteru. Torebka w biżuteryjnym stylu, na delikatnym łańcuszku, to must have sezonu.