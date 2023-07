Preparaty na kleszcze dla dzieci - które są najskuteczniejsze?

Czy OFF! działa na kleszcze?

Najlepszym miernikiem jakości preparatu na kleszcze jest jego skuteczność. OFF! Przeciw kleszczom spełnia takie zadania. OFF! to firma z 60-letnim doświadczeniem. OFF! jest skutecznym środkiem odstraszającym kleszcze, muszki i inne owady. Preparat ten zapewnia długotrwałą ochronę przed kleszczami i można go stosować zarówno na skórę, jak i na odzież. Jego działanie sięga nawet 12. godzin w przypadku kleszczy i 10. godzin w przypadku komarów. Jego użycie jest także bardzo proste, a instrukcja przejrzysta i przyjazna dla ludzi. Na przodzie opakowaniu produktu są podane informacje o ochronie przed kleszczami). Preparat zapewnia ochronę przed różnymi gatunkami kleszczy i chorobami przez nie przenoszonymi.