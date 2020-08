Primark w Polsce. Kiedy otwarcie i jakie ceny?

Primark w Warszawie zostanie otwarty w czwartek 20 sierpnia o godzinie 10:00. Nastąpi to ponad rok od oficjalnego ogłoszenia wejścia marki na polski rynek. Pierwotnie otwarcie pierwszego sklepu Primark miało nastąpić wiosną 2020 roku. Plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Teraz nic już nie stoi na przeszkodzie.

Primark to marka odzieżowa, która znana jest z niskich cen i stosunkowo dobrej jakości. Swoich zwolenników ma w całej Europie, także wśród Polaków mieszkających i przebywających za granicą. Dotychczas zakupy w salonach marki były możliwe jedynie w innych państwach, dlatego otwarcie pierwszego Primarka to wielkie wydarzenie.

Przy obsłudze sklepu (w biurach i salonie) będzie pracowało blisko 250 osób. "Wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę. Mamy różne formy: pełen etat, część etatu, pracę w weekendy, rano i wieczorami" - powiedział magazynowi "Business Insider" Maciej Podwojski, sales and operations manager sieci Primark w Polsce.

Maciej Podwojski potwierdził, że w polskim Primarku ceny będą atrakcyjne i adekwatne do tych za granicą. Bez problemu kupimy w nim t-shirty za 10-15 zł. "Niska cena nie oznacza niskiej jakości" - pokreślił pracownik Primarka. Poza ubraniami i tekstyliami w polskim Primarku kupimy także kosmetyki i elementy wyposażenia domu.

W trosce o bezpieczeństwo klientów, w warszawskim sklepie umieszczono specjalne oznakowanie na podłodze, a także postarano się o to, żeby wyznaczeni pracownicy i dodatkowi ochroniarze mogli udzielać klientom informacji, dzięki czemu kontakt między ludźmi będzie ograniczony. Ponadto w sklepie dostępne będą środki do dezynfekcji, a pracownicy zostaną wyposażeni w maseczki ochronne. Sieć deklaruje również, że zadba o to, aby najczęściej dotykane przez klientów punkty w sklepie były częściej dezynfekowane.