Problemy seksuologiczne w okresie PRL

Nie jest to niczym zaskakującym. Do późnych lat osiemdziesiątych nikomu w Polsce nie przyszłoby do głowy głoszenie czegoś innego. Powód? Z jednej strony mentalność prorodzinna i powszechne przekonanie o małżeńskich powinnościach kobiety, z drugiej – wpływ szkoły seksuologicznej Imielińskiego. Mogło to być źródłem współcześnie krytykowanych przekonań Wisłockiej, jakoby kobiety powinny unikać przebywania z mężczyznami w odludnych miejscach, gdyż mogłoby to doprowadzić do gwałtu.