WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit + 3 słodkieprzepisykuchnia 5 godzin temu Artykuł sponsorowany Soul&Mind Proste w przygotowaniu desery świata, których nie próbowałaś Słodycz światowych deserów nie ogranicza się tylko do przygotowania europejskich znanych nam łakoci, takich jak crème brûlée, tiramisu czy baklava. Zagraniczne desery to także smakołyki z Ameryki Południowej, z Australii czy Afryki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Podróż po światowych deserach rozpocznijmy od Ameryki Południowej. Tutaj bogactwo kultur, ale i różnorodność produktów i kreatywność w ich łączeniu tworzą smaki doskonałe. Takie jak choćby kruche ciasteczka Alfajores. Ten popularny smakołyk z Argentyny to narodowy specjał. Robi się je wyjątkowo szybko, a bazą jest mąka kukurydziana. Przekładane ciasteczka w formie sandwichy mają w sobie tzw. dulce de leche czyli masę kajmakową. Są aksamitne, słodkie i z pewnością zasmakują każdemu. Sposób przygotowania sprawdzisz tutaj. Innym, wyjątkowo niecodziennym deserem jest Malva Pudding. To prawdziwe mistrzostwo w czystej postaci rodem z Republiki Południowej Afryki. Jej fenomenem jest połączenie kruchego ciasta z mokrym środkiem dżemu (np. morelowego) i słodką polewą. Taki duet, nie tylko smakowo, ale i wizualnie tworzy doskonałe doznanie, serwowane w tamtym rejonie np. podczas świąt. Inspirując się przepisem marki Diamant zaczerpniętym z najnowszej kampanii #trzciNOWYŚWIAT DIAMANT postanowiliśmy zdradzić Wam przepis, który stał się naszym ulubieńcem. Całość, wraz z pieczeniem trwa zaledwie małą godzinkę, a efekt zaskoczy nie tylko Ciebie, ale i twoich gości. Wystarczy ¾ szklanki cukru trzcinowego, który ucieramy z jajkami na jednolitą masę. Dodajemy do nich dżem morelowy i ubijamy całość. Przesiewamy przez sitko mąkę, sodę i sól, dodając do masy. Dodajemy do niej także masło oraz ocet. Gotowe ciasto przelewamy do kokilek lub dużej brytfanny i pieczemy ok. 45 minut. Nie jedliśmy ostatnio lepszego deseru i od teraz jest to nasz faworyt! Szczegółowy przepis znajdziecie tutaj. Pozostając na tym samym kontynencie warto odwiedzić Algierię lub Tunezję. Tam mieszkańcy uwielbiają przygotowywać przysmak o nazwie Kaber El Louz, czyli marcepanowe (migdałowe) słodkie kulki. Są nie tylko pyszne, ale i bogate w witaminę E, która przeciwdziała starzeniu się skóry. Wystarczy 300 gramów namoczonych przez noc migdałów, które należy zmielić lub rozdrobnić w mikserze. W międzyczasie przygotowujemy syrop trzcinowy. Wystarczy dodać do garnka wodę z dodatkiem ekstraktów (np. migdałowego lub waniliowego), a także cukru pudru trzcinowego. Kiedy z mieszanki odparuje woda i powstanie gęsty ciemny sos, dolewamy go do rozdrobnionych migdałów. Możemy też użyć gotowego syropu trzcinowego, będącego innowacją na rynku produktów z melasy trzcinowej marki Diamant. Dla pięknego efektu możemy dodać do kulek kolorowe barwniki, aby stworzyć tęczowy efekt, idealny na np. przyjęcia urodzinowe dzieci. W Indiach słodkim przysmakiem jest Mango Lassi. Tradycyjny, orzeźwiający napój przygotowuje się z jogurtu naturalnego, mango i wody. W naszym przepisie zawarliśmy słodki dodatek w postaci łyżki syropu trzcinowego. Sprawia on, że gęsty i sycący napój staje się nie tylko orzeźwieniem, ale i pyszną przekąską – idealną na wakacyjne pikniki. Wystarczy zblendować wszystkie składniki na gładką masę, wstawić przed podaniem do chłodzenia i podawać np. z nutą kardamonu, limonki czy imbiru. Czarny pudding – nie mylić ze znaną w Wielkiej Brytanii wędliną Black Pudding – jest azjatycką, słodką przekąską bazującą na galaretce, a także słodkim budyniu. Sposób przygotowania polskiej wariacji pokazaliśmy tutaj, wykorzystując agar, czyli substancję podobną do żelatyny, wytwarzanej z glonów. Black Grass Jelly to deser spożywany w Azji Wschodniej, najchętniej w Chinach. W narodowym przepisie, galaretka stworzona jest z rośliny z rodzin roślin miętowych Platostoma Palustre i ma łagodny, lekko gorzki smak. Podaje się ją z owocami, napojami lub właśnie puddingami. Galaretkę z trawy wytwarza się przez gotowanie dojrzałych i lekko utlenionych łodyg i liści, przez kilka godzin z dodatkiem niewielkiej ilości skrobi, a następnie schłodzenie płynu do konsystencji galaretki. W Meksyku, ale i w Hiszpanii uwielbiają deser o nazwie Pati Jinich lub Flan Casero. To pomarańczowo-waniliowy flan na bazie jajek, mleka oraz cukru. „Latynoski budyń” idealnie komponuje się z wanilią, cynamonem, cytrusami ale i wszelkiego typu konfiturami. Dodając do niego cukier trzcinowy, flan ma ładniejszy kolor i karmelowy aromat – w naszym przepisie użyliśmy cukru trzcinowego w wersji cukru pudru. Przygotowanie trwa ok. godziny, ale smak pozwoli przenieść się do krajów pełnych słońca! To idealny moment na jego przygotowanie kiedy za oknem jesień i deszcz. Kliknij, by otworzyć W Australii i Nowej Zelandii jada się Anzac biscuits. Nazwa ciasteczek pochodzi od nazwy armii: Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC). Ciasteczka bowiem zostały stworzone właśnie dla żołnierzy walczących przeciwko Turkom w Europie podczas I wojny światowej. Musiały one przetrwać długie podróże. Robi się je z płatków owsianych, kokosa, ale też cukrowego syropu. Mimo, że wyglądają niepozornie, stały się narodowym smakołykiem nie tylko tamtejszego rejonu, ale i całego świata. Są zdrowe, sycące i pyszne. Po kilku dniach przechowywania stają się nawet bardziej miękkie. Nadają się nie tylko na rodzinne wyjazdy czy do szkolnego plecaka naszych pociech, ale też na stół dla gości. Cały przepis znajdziecie tutaj: https://trzcinowy.slodkielaczy.pl/anzac.html Jeśli szukacie innych ciekawych inspiracji kulinarnych z innych krajów, odwiedźcie stronę www.trzcinowy.slodkielaczy.pl. Tam cukrowy lider – marka Diamant – pokazuje jak łączyć smaki słodkie z ostrymi czy kwaśnymi, jak odkrywać nieznane, kulinarne zakątki oraz jak… wygrać cenne nagrody! Jeszcze tylko do 18 października czeka tam na Was konkurs, w którym do wygrania multicookery, blendery oraz zestawy produktów Diamant. Artykuł sponsorowany Soul&Mind Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze