Nazwał ją "siksą". "Wara od mojego życia"

Jacek Protasiewicz nie życzy sobie żadnych uszczypliwych komentarzy dotyczących jego związku z dużo młodszą Darią Brzezicką. Wyraził to dobitnie, odnosząc się do niedawnej dyskusji z Anną Marią Żukowską. – Z buciorami wtrąca się w prywatne życie, z jakimiś pouczeniami, z jakimiś połajankami. Czy ja ją o to proszę? – pyta retorycznie.