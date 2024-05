Nie ukrywa przeszłości. Stała na czele organizacji

Anna-Maria Żukowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polityczek Nowej Lewicy. Posłanka czynnie udziela się m.in. na portalach społecznościowych oraz w rozmowach z mediami.

W sieci można znaleźć wiele informacji dotyczących działalności Żukowskiej jeszcze zanim wstąpiła do partii. Już jako nastolatka była członkinią kilku organizacji społecznych. Jej przynależność do jednej z nich może być sporą niespodzianką dla osób, które wcześniej nie zapoznawały się biografią posłanki.

Wiele posłanek i posłów zaczyna swoją przygodę z polityką już w liceum czy na studiach. Do tej grupy zaliczymy Annę Marię Żukowską - informacje na temat jej wczesnej działalności społecznej są dostępne w dokumentach znajdujących się na stronie Sejmu RP.

Anna Maria Żukowska dość często w sieci nawiązuje do swojego życia prywatnego. Przeglądając fotografie, które zamieszcza m.in. na Facebooku, spostrzegawczy internauci mogą wypatrzeć symbole religijne i pamiątki związane z judaizmem - np. siedmioramienny świecznik.

Posłanka nie ukrywa, że ta wiara jest jej bliska i powiązana z jej pochodzeniem. W przeszłości sama nawiązała do swoich korzeni we wpisie na portalu X (dawniej Twitter - przyp. red.), komentując słowa innego polityka, który swych przeciwników nazwał "szarańczą".

